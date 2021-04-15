Кабмін погодив законопроект про внесення змін до закону про консолідацію земель сільськогосподарського призначення.
Дивися повний текст Кабмін підготував законопроект про скасування права кожного українця на 2 безкоштовні гектари землі.
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Додано: Сер 21 кві, 2021 15:18
Кабмін підготував законопроект про скасування права...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін підготував законопроект про скасування права кожного українця на 2 безкоштовні гектари землі.
Додано: Сер 21 кві, 2021 15:37
Посоветуйте фирму, которая помогает получить права собственности и все положенные по Конституции участки земли.
Додано: Сер 21 кві, 2021 15:42
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