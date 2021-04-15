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Кабмін підготував законопроект
про скасування права...

Кабмін підготував законопроект про скасування права...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 15:18

Кабмін підготував законопроект про скасування права...

Пропонуємо до обговорення:
Кабмін погодив законопроект про внесення змін до закону про консолідацію земель сільськогосподарського призначення.

Дивися повний текст Кабмін підготував законопроект про скасування права кожного українця на 2 безкоштовні гектари землі.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 15:18

А є офіційна інформація про те, хто обробляє, а хто ні?
0mage0
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 15:37

Посоветуйте фирму, которая помогает получить права собственности и все положенные по Конституции участки земли.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 15:42

  Rainbow написав:Посоветуйте фирму, которая помогает получить права собственности и все положенные по Конституции участки земли.

Поздно :lol: -- была пару месяцев назад новость "халявная землица закончилась"
_hunter
 
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