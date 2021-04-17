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В Україні малозабезпеченим
родинам видаватимуть допомогу...

В Україні малозабезпеченим родинам видаватимуть допомогу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 16:19

В Україні малозабезпеченим родинам видаватимуть допомогу...

Пропонуємо до обговорення:
Механізм надання допомоги запрацює з січня наступного року.

Дивися повний текст В Україні малозабезпеченим родинам видаватимуть допомогу на відкриття бізнесу.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 16:19

знаю одну семью, он таксует, она шьет, увы , без образования, взяли кредит "на оборудование" в не буду говорить каком банке, и прям видно как на них наживаются, он только удивляется, "за все время отдали больше чем два раза, а сумма еще 30 или 40 тыс..."

так что да, дело благое

только вот такие, как правило, исключение, обычно "неработающий трудоспособный" ознчает "работать не хочет"
cohan
 
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