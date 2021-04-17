Механізм надання допомоги запрацює з січня наступного року.
Дивися повний текст В Україні малозабезпеченим родинам видаватимуть допомогу на відкриття бізнесу.
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Додано: Сер 21 кві, 2021 16:19
В Україні малозабезпеченим родинам видаватимуть допомогу...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні малозабезпеченим родинам видаватимуть допомогу на відкриття бізнесу.
Додано: Сер 21 кві, 2021 16:19
знаю одну семью, он таксует, она шьет, увы , без образования, взяли кредит "на оборудование" в не буду говорить каком банке, и прям видно как на них наживаются, он только удивляется, "за все время отдали больше чем два раза, а сумма еще 30 или 40 тыс..."
так что да, дело благое
только вот такие, как правило, исключение, обычно "неработающий трудоспособный" ознчает "работать не хочет"
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