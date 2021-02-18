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НКРЕКП оштрафувала компанію за розсилання платіжок з...
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Додано: Сер 21 кві, 2021 17:20
Пропонуємо до обговорення:
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) оштрафувала ТОВ "Запоріжжяелектропостачання" на 85 тис. грн за розсилання платіжок з рекомендованими сумами платежу.
Дивися повний текст НКРЕКП оштрафувала компанію за розсилання платіжок з рекомендованими сумами платежу
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Додано: Сер 21 кві, 2021 17:20
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Додано: Сер 21 кві, 2021 17:39
Почему не штрафуют паразитирующее Yasno за такие же фокусы в платёжке?
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avk
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Ірина_, Модератор
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