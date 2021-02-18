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НКРЕКП оштрафувала компанію
за розсилання платіжок з...

НКРЕКП оштрафувала компанію за розсилання платіжок з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 17:20

НКРЕКП оштрафувала компанію за розсилання платіжок з...

Пропонуємо до обговорення:
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) оштрафувала ТОВ "Запоріжжяелектропостачання" на 85 тис. грн за розсилання платіжок з рекомендованими сумами платежу.

Дивися повний текст НКРЕКП оштрафувала компанію за розсилання платіжок з рекомендованими сумами платежу.
R2
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ewsdewsd2
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Почему не штрафуют паразитирующее Yasno за такие же фокусы в платёжке?
avk
 
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