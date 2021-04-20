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Уряд спрямував майже 1 млрд
на ноутбуки для вчителів

Уряд спрямував майже 1 млрд на ноутбуки для вчителів
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 08:27

Уряд спрямував майже 1 млрд на ноутбуки для вчителів

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет Міністрів ухвалив рішення про спрямування коштів для придбання ноутбуків для педагогічних працівників шкіл, які беруть участь в організації дистанційного навчання.

Дивися повний текст Уряд спрямував майже 1 млрд на ноутбуки для вчителів.
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Модератори: Ірина_, Модератор

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