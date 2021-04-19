Першу платну дорогу планують почати будувати вже цього року.
Дивися повний текст Цього року в Україні почнуть будувати першу платну дорогу: скільки коштуватиме кілометр.
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Додано: Чет 22 кві, 2021 08:34
Цього року в Україні почнуть будувати першу платну...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Цього року в Україні почнуть будувати першу платну дорогу: скільки коштуватиме кілометр.
Додано: Чет 22 кві, 2021 08:34
Мда... Это ~11.8 евро за 100 км. Смотрим тут
Что-то мне кажется, если снизить цену раза в 2, то заработать на этом можно будет гораздо больше, чем в 2 раза, даже с учетом большего износа.
Додано: Чет 22 кві, 2021 10:43
Упали с дерева. 98% материалов укринские, платят людям украинские ЗП, не Европейские.
+ Воруют с этого.
А хотят сдирать в два раза больше чем европейские подобные проекты.
Додано: Чет 22 кві, 2021 12:46
Re: Цього року в Україні почнуть будувати першу платну...
Додано: Чет 22 кві, 2021 13:56
С ценами на газ и свет вы уже накрутили. Давайте еще украинцам запретите передвигаться по стране
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