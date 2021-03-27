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Раміль Мехтієв: ревіталізація
Києва. Зробити занедбане...

Раміль Мехтієв: ревіталізація Києва. Зробити занедбане...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 12:09

Раміль Мехтієв: ревіталізація Києва. Зробити занедбане...

Пропонуємо до обговорення:
Київ фактично усипаний закинутими промисловими будівлями і колишніми заводами.

Дивися повний текст Раміль Мехтієв: ревіталізація Києва. Зробити занедбане привабливим.
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 12:09

Сравнивать Лондон с инвестициями в трилионы фунтов и столицу банановой республики где не могут даже пару станций метро построить за пару лет - это жесть.
alex_t_1467
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