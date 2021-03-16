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Honor представила смартфон
із п'ятьма камерами

Honor представила смартфон із п'ятьма камерами
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 12:10

Honor представила смартфон із п'ятьма камерами

Пропонуємо до обговорення:
Китайська компанія Honor представила новий смартфон Honor Play 5T Life.

Дивися повний текст Honor представила смартфон із п'ятьма камерами.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 12:10

ждем модель с 6 камерами, эту брать рано!
Slon_Nosov
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