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Honor представила смартфон із п'ятьма камерами
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 22 кві, 2021 12:10
Пропонуємо до обговорення:
Китайська компанія Honor представила новий смартфон Honor Play 5T Life.
Дивися повний текст Honor представила смартфон із п'ятьма камерами
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Додано: Чет 22 кві, 2021 12:10
ждем модель с 6 камерами, эту брать рано!
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