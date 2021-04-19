RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Оптова ціна електроенергії в
Україні на третину нижча,...

Оптова ціна електроенергії в Україні на третину нижча,...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 12:43

Оптова ціна електроенергії в Україні на третину нижча,...

Пропонуємо до обговорення:
Оптова ціна електричної енергії в Україні в базовому навантаженні станом на 21 квітня на 42% нижча, ніж в Угорщині, Словаччині і Румунії і на 36% нижча ніж в Польщі.

Дивися повний текст Оптова ціна електроенергії в Україні на третину нижча, ніж у Словаччині, Угорщині та Польщі.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93482
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 12:43

Это катастрофа? Почему то про доходы не вспоминают.. они в 3-5 раз ниже у населения...
Джон
 
Повідомлень: 1750
З нами з: 16.03.17
Подякував: 64 раз.
Подякували: 450 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 12:54

R2
И качество напряжение ниже заявленого на 10% и частота пригает
sopkotomhu
Аватар користувача
 
Повідомлень: 267
З нами з: 27.05.14
Подякував: 8 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 13:00

  Джон написав:... Почему то про доходы не вспоминают.. они в 3-5 раз ниже у населения...

Примерно потому же, почему про температуру на Марсе или период обращения Юпитера не вспоминают -- никакого отношения к вопросу они не имеют. А доходы у населения ровно такие, на какие они соглашаются -- крепостное право да "лимиты" давно отменили :lol:
_hunter
 
Повідомлень: 4241
З нами з: 22.03.15
Подякував: 13 раз.
Подякували: 332 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 13:21

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Оптова ціна електричної енергії в Україні в базовому навантаженні станом на 21 квітня на 42% нижча, ніж в Угорщині, Словаччині і Румунії і на 36% нижча ніж в Польщі.


Поэтому Украина вынуждена покупать, при наличии 50% невостребованных мощностей собственной генерации электроэнергии по перетоку у Угорщині, Словаччині і Румунії Білорусії, РФ,...
На мільярди гривень
- По факту у Агрессора.
https://patrioty.org.ua/ecomomic/znushc ... 72203.html
И списывать это на "Пинчука" - откровенный идиотизм(или очередная порция дерьма в уши баранам, да бы есть не просили).
На сегодня, парализованны все казённые шахты - нет отгрузки угля - А зачем? - можно купить в РФ.
"Роттердам +" - плохо?
Наступила "Ж...па" - всем продавателям хорошо!
- Надолго ли?
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8775
З нами з: 20.09.12
Подякував: 705 раз.
Подякували: 885 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Цього року в Україні почнуть будувати першу платну...
R2 » Чет 22 кві, 2021 08:34
6 316
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 кві, 2021 13:56
asurovv960
В Україні малозабезпеченим родинам видаватимуть допомогу...
R2 » Сер 21 кві, 2021 16:19
2 184
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 кві, 2021 21:42
1980aleksey
Криклій пояснив, чому в Україні не будують бетонні дороги
R2 » Пон 19 кві, 2021 20:05
8 555
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 кві, 2021 19:22
cohan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.