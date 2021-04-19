Оптова ціна електроенергії в Україні на третину нижча,...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Джон написав:... Почему то про доходы не вспоминают.. они в 3-5 раз ниже у населения...
Примерно потому же, почему про температуру на Марсе или период обращения Юпитера не вспоминают -- никакого отношения к вопросу они не имеют. А доходы у населения ровно такие, на какие они соглашаются -- крепостное право да "лимиты" давно отменили
Оптова ціна електричної енергії в Україні в базовому навантаженні станом на 21 квітня на 42% нижча, ніж в Угорщині, Словаччині і Румунії і на 36% нижча ніж в Польщі.
Поэтому Украина вынуждена покупать, при наличии 50% невостребованных мощностей собственной генерации электроэнергии по перетоку у Угорщині, Словаччині і Румунії Білорусії, РФ,... На мільярди гривень - По факту у Агрессора. https://patrioty.org.ua/ecomomic/znushc ... 72203.html И списывать это на "Пинчука" - откровенный идиотизм(или очередная порция дерьма в уши баранам, да бы есть не просили). На сегодня, парализованны все казённые шахты - нет отгрузки угля - А зачем? - можно купить в РФ. "Роттердам +" - плохо? Наступила "Ж...па" - всем продавателям хорошо! - Надолго ли?