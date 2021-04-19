|
|
|
Оптова ціна електроенергії в Україні на третину нижча,...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 22 кві, 2021 12:43
Пропонуємо до обговорення:
Оптова ціна електричної енергії в Україні в базовому навантаженні станом на 21 квітня на 42% нижча, ніж в Угорщині, Словаччині і Румунії і на 36% нижча ніж в Польщі.
Дивися повний текст Оптова ціна електроенергії в Україні на третину нижча, ніж у Словаччині, Угорщині та Польщі
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 93482
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 137 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 22 кві, 2021 12:43
Это катастрофа? Почему то про доходы не вспоминают.. они в 3-5 раз ниже у населения...
-
Джон
-
-
- Повідомлень: 1750
- З нами з: 16.03.17
- Подякував: 64 раз.
- Подякували: 450 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 22 кві, 2021 12:54
R2
И качество напряжение ниже заявленого на 10% и частота пригает
-
sopkotomhu
-
-
- Повідомлень: 267
- З нами з: 27.05.14
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 39 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 22 кві, 2021 13:00
Джон написав:
... Почему то про доходы не вспоминают.. они в 3-5 раз ниже у населения...
Примерно потому же, почему про температуру на Марсе или период обращения Юпитера не вспоминают -- никакого отношения к вопросу они не имеют. А доходы у населения ровно такие, на какие они соглашаются -- крепостное право да "лимиты" давно отменили
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 4242
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 332 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 22 кві, 2021 15:10
-
Kudrjavuy
-
-
- Повідомлень: 8778
- З нами з: 20.09.12
- Подякував: 705 раз.
- Подякували: 885 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 22 кві, 2021 15:17
нижче зрозуміло.
а вище порівняно з якими країнами?
-
Diman
-
-
- Повідомлень: 560
- З нами з: 11.07.13
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|