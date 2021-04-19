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Оптова ціна електроенергії в Україні на третину нижча,...
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Додано: Чет 22 кві, 2021 12:43
Пропонуємо до обговорення:
Оптова ціна електричної енергії в Україні в базовому навантаженні станом на 21 квітня на 42% нижча, ніж в Угорщині, Словаччині і Румунії і на 36% нижча ніж в Польщі.
Дивися повний текст Оптова ціна електроенергії в Україні на третину нижча, ніж у Словаччині, Угорщині та Польщі
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R2
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Додано: Чет 22 кві, 2021 12:43
Это катастрофа? Почему то про доходы не вспоминают.. они в 3-5 раз ниже у населения...
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Джон
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Додано: Чет 22 кві, 2021 12:54
R2
И качество напряжение ниже заявленого на 10% и частота пригает
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sopkotomhu
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Додано: Чет 22 кві, 2021 13:00
Джон написав:
... Почему то про доходы не вспоминают.. они в 3-5 раз ниже у населения...
Примерно потому же, почему про температуру на Марсе или период обращения Юпитера не вспоминают -- никакого отношения к вопросу они не имеют. А доходы у населения ровно такие, на какие они соглашаются -- крепостное право да "лимиты" давно отменили
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_hunter
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Додано: Чет 22 кві, 2021 15:10
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Kudrjavuy
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Додано: Чет 22 кві, 2021 15:17
нижче зрозуміло.
а вище порівняно з якими країнами?
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Diman
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Додано: Чет 22 кві, 2021 18:08
С какой целью вы сравниваете Украину с Европой? с какого перепугу наша електроенергия выработанная нашей дешовой рабочей силой должна стоить дороже чем електроенергия выработанная в той же Польше дорогой рабочей силой? Сравнивайте тогда и зарплаты и цены на автомобили и продукты. Ато в Украине уже ничем похвастаться нельзя. Даже ценами на продукты и сахар, которые обогнали даже росийские цены.
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asurovv960
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Додано: Чет 22 кві, 2021 18:12
Ниче что температура зимой в Европе в 2-3 раза выше чем в Украине и в Европе растут апельсины в то время когда у нас снег разгребают. Или вы газ у людей забрали еще хотите свет отключить чтобы вообще полный порядок как в каменном веке был
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asurovv960
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Додано: Чет 22 кві, 2021 18:17
Какой будет цена ээ с 01.05.21?
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Investor_K
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Додано: Чет 22 кві, 2021 18:24
"Государственные шахты по рекомендации Министерства энергетики сейчас продают уголь по 1650 грн/т. То есть, на 450-500 грн/т ниже рыночного уровня. Финансовый дефицит государственного угольного сектора на конец года составит рекордных 7,3 млрд гривен.
це ж не по формулі Ротердам плюс
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flyman
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