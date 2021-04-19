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Оптова ціна електроенергії в
Україні на третину нижча,...

Оптова ціна електроенергії в Україні на третину нижча,...
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 12:43

Оптова ціна електроенергії в Україні на третину нижча,...

Пропонуємо до обговорення:
Оптова ціна електричної енергії в Україні в базовому навантаженні станом на 21 квітня на 42% нижча, ніж в Угорщині, Словаччині і Румунії і на 36% нижча ніж в Польщі.

Дивися повний текст Оптова ціна електроенергії в Україні на третину нижча, ніж у Словаччині, Угорщині та Польщі.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 12:43

Это катастрофа? Почему то про доходы не вспоминают.. они в 3-5 раз ниже у населения...
Джон
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 12:54

R2
И качество напряжение ниже заявленого на 10% и частота пригает
sopkotomhu
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 13:00

  Джон написав:... Почему то про доходы не вспоминают.. они в 3-5 раз ниже у населения...

Примерно потому же, почему про температуру на Марсе или период обращения Юпитера не вспоминают -- никакого отношения к вопросу они не имеют. А доходы у населения ровно такие, на какие они соглашаются -- крепостное право да "лимиты" давно отменили :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 15:10

https://www.rbc.ua/rus/news/gosshahty-d ... 74471.html
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 15:17

Re: Оптова ціна електроенергії в Україні на третину нижча,..

нижче зрозуміло.
а вище порівняно з якими країнами?
Diman
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 18:08

С какой целью вы сравниваете Украину с Европой? с какого перепугу наша електроенергия выработанная нашей дешовой рабочей силой должна стоить дороже чем електроенергия выработанная в той же Польше дорогой рабочей силой? Сравнивайте тогда и зарплаты и цены на автомобили и продукты. Ато в Украине уже ничем похвастаться нельзя. Даже ценами на продукты и сахар, которые обогнали даже росийские цены.
asurovv960
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 18:12

Ниче что температура зимой в Европе в 2-3 раза выше чем в Украине и в Европе растут апельсины в то время когда у нас снег разгребают. Или вы газ у людей забрали еще хотите свет отключить чтобы вообще полный порядок как в каменном веке был
asurovv960
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 18:17

Какой будет цена ээ с 01.05.21?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 18:24

не по формулі Ротердам плюс



"Государственные шахты по рекомендации Министерства энергетики сейчас продают уголь по 1650 грн/т. То есть, на 450-500 грн/т ниже рыночного уровня. Финансовый дефицит государственного угольного сектора на конец года составит рекордных 7,3 млрд гривен.

це ж не по формулі Ротердам плюс
flyman
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