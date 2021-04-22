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Оптова ціна електроенергії в
Україні на третину нижча,...

Оптова ціна електроенергії в Україні на третину нижча,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 20:48

  asurovv960 написав:Ниче что температура зимой в Европе в 2-3 раза выше чем в Украине и в Европе растут апельсины в то время когда у нас снег разгребают.

Это ж по какой шкале нужно температуру измерять. чтобы 2-3 раза получить? И кроме того напомню, что речь шла не про Испанию, а про Румынию, Польшу и Словакию. В Румынии ещё чутка теплее (не сильно на самом деле), а в остальных климат примерно, как в Киеве.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 01:58

А при чём здесь климат?! Цена любого продукта состоит в первую очередь из затрат на его произ-тво( себестоимость)! Так вот: самая дешёвая э/е-атомная! В Украине-5 АЭС( и не нужно наперебой кричать, что действующих 4, а-то и 3.5, если можно так выразиться!..), в Словакии-2, в Польше и Румынии-по 1. И про уровень зарплат-верно! Только не как: "у нас люди бедные, им нечем платить", а как составляющую этой самой себестоимости. Лучше-бы написали не о цене, а о рентабельности этой-самой э/е, на примере этих стран! То-есть, сколько на 1МВт зарабатывают операторы, и при-этом, чтобы цифры были в процентном соотношении: прибыли к затратам! По-моему это на-а-много интереснее было-бы!
extraandrey1
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 14:34

  moveton написав:
  asurovv960 написав:Ниче что температура зимой в Европе в 2-3 раза выше чем в Украине и в Европе растут апельсины в то время когда у нас снег разгребают.

Это ж по какой шкале нужно температуру измерять. чтобы 2-3 раза получить? И кроме того напомню, что речь шла не про Испанию, а про Румынию, Польшу и Словакию. В Румынии ещё чутка теплее (не сильно на самом деле), а в остальных климат примерно, как в Киеве.

зимою, тепліше, літом холодніше, а всередньому "як в Києві",
але мова тут не про те, а про кінець епохи зубожиння

https://patrioty.org.ua/ecomomic/znushchalna-formula-vid-nkrekp-chym-bilshe-na-kordonakh-viisk-krainy-ahresora--tym-bilshe-my-importuiemo-vid-nykh-strumu--nardep-zaiavyla-pro-zradu-372203.html
flyman
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2
Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 14:39

‎https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
‎23.‎04.‎2021

СБУ и СВР провели обыск по делу "Центроэнерго" в бизнес-центре "Миллениум", в котором находится офис Коломойского
Куда смотрела власть , когда в результате ее халатности и бездеятельности
ГП "Центроэнерго", до середины 2019 года, стабильно работающее предприятие , на
1 января 2021 года имеет 3,4 млрд. гривен убытков и 4,781 млрд. гривен кредиторской задолженности - вопрос интересный.
Kudrjavuy
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