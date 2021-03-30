Більшість ІТ-спеціалістів скептично ставиться до урядового проєкту Дія.City.
Дивися повний текст 80% ІТ-спеціалістів проти Дія.City (опитування).
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Додано: Чет 22 кві, 2021 13:17
80% ІТ-спеціалістів проти Дія.City (опитування)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 80% ІТ-спеціалістів проти Дія.City (опитування).
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