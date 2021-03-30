RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
80% ІТ-спеціалістів проти
Дія.City (опитування)

80% ІТ-спеціалістів проти Дія.City (опитування)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 13:17

80% ІТ-спеціалістів проти Дія.City (опитування)

Пропонуємо до обговорення:
Більшість ІТ-спеціалістів скептично ставиться до урядового проєкту Дія.City.

Дивися повний текст 80% ІТ-спеціалістів проти Дія.City (опитування).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93482
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Голова МЗС Німеччини проти зупинки «Північного потоку-2»... 1, 2
R2 » Чет 15 кві, 2021 12:51
17 1196
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 кві, 2021 10:31
lapay
Чи хочуть українці введення жорсткого карантину - опитування
R2 » П'ят 09 кві, 2021 22:36
4 597
Переглянути останнє повідомлення
Нед 11 кві, 2021 19:06
vitaliy_berdinskikh
Владислав Савченко: «Дія.City» update. Чого очікувати IT...
R2 » Вів 30 бер, 2021 10:12
4 276
Переглянути останнє повідомлення
Сер 31 бер, 2021 23:34
amaxiuta

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.