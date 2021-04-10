RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
«Суддям підняли пенсію на 10
тисяч, а військовим — на 67...

«Суддям підняли пенсію на 10 тисяч, а військовим — на 67...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 13:31

«Суддям підняли пенсію на 10 тисяч, а військовим — на 67...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні з початку поточного року судді-пенсіонери в середньому отримали 9,4 тис. грн надбавки до пенсії, в той час як пенсія українських військових зросла всього лише на 67 грн.

Дивися повний текст «Суддям підняли пенсію на 10 тисяч, а військовим — на 67 грн»: В ПФУ пояснили різницю.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93482
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 13:32

Кто придумал такой закон тот пусть и платит из своего кармана,а не за счет налогоплательщиков,которые получают в 10 раз меньше.
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2293
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 591 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 13:51

В країні де не у всіх є ЗП 10 тис, піднімати пенсії суддям ще на 10 тис це злочин.
Rainbow
 
Повідомлень: 3140
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 608 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 13:53

17690 грн доволі непогана пенсія.
Rainbow
 
Повідомлень: 3140
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 608 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Понад 9 тисяч митників пройдуть кваліфікаційне тестування
R2 » Вів 20 кві, 2021 13:45
1 207
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 кві, 2021 06:02
megabrualdeath
У Раді пропонують запровадити штрафи до 8,5 тисяч за...
R2 » Вів 13 кві, 2021 16:47
5 421
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 кві, 2021 17:54
Dear_Sir
Чи оподатковується вихідна допомога при виході на пенсію
R2 » Суб 10 кві, 2021 13:49
1 193
Переглянути останнє повідомлення
Суб 10 кві, 2021 13:50
ovsivolo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.