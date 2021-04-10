|
|
|
«Суддям підняли пенсію на 10 тисяч, а військовим — на 67...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 22 кві, 2021 13:31
Пропонуємо до обговорення:
В Україні з початку поточного року судді-пенсіонери в середньому отримали 9,4 тис. грн надбавки до пенсії, в той час як пенсія українських військових зросла всього лише на 67 грн.
Дивися повний текст «Суддям підняли пенсію на 10 тисяч, а військовим — на 67 грн»: В ПФУ пояснили різницю
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 93482
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 137 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 22 кві, 2021 13:32
Кто придумал такой закон тот пусть и платит из своего кармана,а не за счет налогоплательщиков,которые получают в 10 раз меньше.
-
sena_2008atp
-
-
- Повідомлень: 2293
- З нами з: 31.05.15
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 591 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 22 кві, 2021 13:51
В країні де не у всіх є ЗП 10 тис, піднімати пенсії суддям ще на 10 тис це злочин.
-
Rainbow
-
-
- Повідомлень: 3140
- З нами з: 23.09.12
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 608 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 22 кві, 2021 13:53
17690 грн доволі непогана пенсія.
-
Rainbow
-
-
- Повідомлень: 3140
- З нами з: 23.09.12
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 608 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter
і 7 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|