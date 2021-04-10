«Суддям підняли пенсію на 10 тисяч, а військовим — на 67...
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Роз'яснення: пенсія звичайного пенсіонера 2,0 тис. грн пенсія судді - 70,0тис.грн Чому так ? Все просто : суудя - пенсіонер потребує в 35 раз більше продуктів харчквання ; одягу в 35 разів більше; відпочивати в 35 разів більше; комуналка в 35 разів більше. Все дуже просто.
В Украине 77% пенсионеров живут за чертой гуманитарной бедности. Об этом рассказала украинский омбудсмен Людмила Денисова в интервью "РБК-Украина".
По ее словам, фактический прожиточный минимум в два раза больше, чем юридический. И поэтому граждане обращаются: как прожить на 2189 гривен, если фактически нужно хотя бы 4714 гривен.
"77% пенсионеров находятся за чертой гуманитарной бедности", - сообщила она.
Суммы прожиточного минимума на 2021 год установлены законом №1082. Основным ориентиром является его размер, определенный для трудоспособных лиц. На 1 января 2021 года этот показатель составляет 2270 гривен.
В первом полугодии 2020-го уровень бедности среди работающих украинцев превысил 42%.
Ранее сообщалось, что Министерство социально политики Украины разработало дорожную карту приближения прожиточного минимума к реальной величине. Правительство одобрило и подало в Верховную раду ряд законопроектов.
Это ничего, сейчас переведут всех пенсионеров на безнал и подключат к автоматической системе списания долгов и процент значительно повыситься, и пенсы перестанут не только пить, но и есть.
Вывод только один: ЗАЖРАЛИСЬ!!! Получают немеренно, а доверия к судебной системе отсутствует. Вопрос: зачем столько платить??? Явно нужно резать до размеров обычных граждан, т.к. судьи как и мусора зарабатывают на всю оставшуюся жизнь при службе с помощью взяток и это факт, поэтому нужно урезать, т.к. понту от высоких ЗП нет