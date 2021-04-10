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«Суддям підняли пенсію на 10
тисяч, а військовим — на 67...

«Суддям підняли пенсію на 10 тисяч, а військовим — на 67...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 13:31

«Суддям підняли пенсію на 10 тисяч, а військовим — на 67...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні з початку поточного року судді-пенсіонери в середньому отримали 9,4 тис. грн надбавки до пенсії, в той час як пенсія українських військових зросла всього лише на 67 грн.

Дивися повний текст «Суддям підняли пенсію на 10 тисяч, а військовим — на 67 грн»: В ПФУ пояснили різницю.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 13:32

Кто придумал такой закон тот пусть и платит из своего кармана,а не за счет налогоплательщиков,которые получают в 10 раз меньше.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 13:51

В країні де не у всіх є ЗП 10 тис, піднімати пенсії суддям ще на 10 тис це злочин.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 13:53

17690 грн доволі непогана пенсія.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 14:23

Роз'яснення:
пенсія звичайного пенсіонера 2,0 тис. грн
пенсія судді - 70,0тис.грн
Чому так ?
Все просто :
суудя - пенсіонер потребує в 35 раз більше продуктів харчквання ;
одягу в 35 разів більше;
відпочивати в 35 разів більше;
комуналка в 35 разів більше.
Все дуже просто.
taras_revol
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 14:24

Re: «Суддям підняли пенсію на 10 тисяч, а військовим — на 67

  Kudrjavuy написав:Эту новость я бы развёл, для понимания другой, достаточно свежей:
https://www.ostro.org/general/society/news/610521/
В Украине 77% пенсионеров живут за чертой гуманитарной бедности - омбудсмен

22.04.2021 11:59.

В Украине 77% пенсионеров живут за чертой гуманитарной бедности. Об этом рассказала украинский омбудсмен Людмила Денисова в интервью "РБК-Украина".

По ее словам, фактический прожиточный минимум в два раза больше, чем юридический. И поэтому граждане обращаются: как прожить на 2189 гривен, если фактически нужно хотя бы 4714 гривен.

"77% пенсионеров находятся за чертой гуманитарной бедности", - сообщила она.

Суммы прожиточного минимума на 2021 год установлены законом №1082. Основным ориентиром является его размер, определенный для трудоспособных лиц. На 1 января 2021 года этот показатель составляет 2270 гривен.

В первом полугодии 2020-го уровень бедности среди работающих украинцев превысил 42%.

Ранее сообщалось, что Министерство социально политики Украины разработало дорожную карту приближения прожиточного минимума к реальной величине. Правительство одобрило и подало в Верховную раду ряд законопроектов.


Это ничего, сейчас переведут всех пенсионеров на безнал и подключат к автоматической системе списания долгов и процент значительно повыситься, и пенсы перестанут не только пить, но и есть.
ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 14:38

Кто сладко ел и пил, получал немалую зарплату и огромные взятки, тот и пенсию получает огромную, всё честно.
rapyd777
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 16:02

Вывод только один: ЗАЖРАЛИСЬ!!! Получают немеренно, а доверия к судебной системе отсутствует. Вопрос: зачем столько платить??? Явно нужно резать до размеров обычных граждан, т.к. судьи как и мусора зарабатывают на всю оставшуюся жизнь при службе с помощью взяток и это факт, поэтому нужно урезать, т.к. понту от высоких ЗП нет
petrenko_olvas
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 16:21

Ну военные же ничего не сделают чиновникам. А с судьями лучше не ссориться
asurovv960
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 17:32

Так всегда было,есть и будет:))))
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