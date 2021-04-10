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«Суддям підняли пенсію на 10 тисяч, а військовим — на 67...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 22 кві, 2021 17:46
нет 67
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margoritapust
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Додано: Чет 22 кві, 2021 17:55
Якби вони чесно відпрацювали, тоді нема питань, повинна бути висока зп і висока пенсія.
Але ж до них не має ніякої довіри, вони усе своє життя займались корупцією. Тож яке може бути довічне утримання? Тільки тюремне.
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equinox
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Додано: Чет 22 кві, 2021 19:58
Рядовой пенсионер может себе позволить 400 пачек мивины из АТБ 5.20х400, а пенсионер судья всего лишь 100 раз нормально отобедать в ресторане 700х100, почувствуйте разницу.
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rapyd777
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