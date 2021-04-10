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«Суддям підняли пенсію на 10
тисяч, а військовим — на 67...

«Суддям підняли пенсію на 10 тисяч, а військовим — на 67...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 17:46

нет 67
margoritapust
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 17:55

Re: «Суддям підняли пенсію на 10 тисяч, а військовим — на 67

Якби вони чесно відпрацювали, тоді нема питань, повинна бути висока зп і висока пенсія.
Але ж до них не має ніякої довіри, вони усе своє життя займались корупцією. Тож яке може бути довічне утримання? Тільки тюремне.
equinox
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 19:58

Рядовой пенсионер может себе позволить 400 раз запарить мивину из АТБ 5.20х400, а пенсионер судья всего лишь 100 раз отобедать в ресторане 700х100, почувствуйте разницу.
rapyd777
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 20:21

  rapyd777 написав:Рядовой пенсионер может себе позволить 400 раз запарить мивину из АТБ 5.20х400, а пенсионер судья всего лишь 100 раз отобедать в ресторане 700х100, почувствуйте разницу.

Но первому еще нужно отработать 35 лет, и подрабатывать на пенсии.
ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 23:39

Кто на что/кого учился.
gretzky_vic
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