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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 22 кві, 2021 17:55
Re: «Суддям підняли пенсію на 10 тисяч, а військовим — на 67
Якби вони чесно відпрацювали, тоді нема питань, повинна бути висока зп і висока пенсія.
Але ж до них не має ніякої довіри, вони усе своє життя займались корупцією. Тож яке може бути довічне утримання? Тільки тюремне.
Додано: Чет 22 кві, 2021 19:58
Рядовой пенсионер может себе позволить 400 раз запарить мивину из АТБ 5.20х400, а пенсионер судья всего лишь 100 раз отобедать в ресторане 700х100, почувствуйте разницу.
Додано: Чет 22 кві, 2021 20:21
Додано: П'ят 23 кві, 2021 08:43
Ще раз переконуюсь - плати податки в такій державі, виконувати закони, і захищати її - це даремна справа.
Додано: П'ят 23 кві, 2021 09:38
ви щось пропонуете? напишіть, в який країні ви плануєте сплачувати податки і чий прапор захищати? чи може вам не висточає грошей на квиток? в Донецьку теж бажали кращого життя, маленьку квартплату і дешеву горілку але отримали щось інше.... сподіваюсь з часом в Україні все буде добре.
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