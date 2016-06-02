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«Суддям підняли пенсію на 10 тисяч, а військовим — на 67...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 22 кві, 2021 17:46
нет 67
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margoritapust
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Додано: Чет 22 кві, 2021 17:55
Якби вони чесно відпрацювали, тоді нема питань, повинна бути висока зп і висока пенсія.
Але ж до них не має ніякої довіри, вони усе своє життя займались корупцією. Тож яке може бути довічне утримання? Тільки тюремне.
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equinox
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Додано: Чет 22 кві, 2021 19:58
Рядовой пенсионер может себе позволить 400 раз запарить мивину из АТБ 5.20х400, а пенсионер судья всего лишь 100 раз отобедать в ресторане 700х100, почувствуйте разницу.
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rapyd777
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Додано: Чет 22 кві, 2021 20:21
rapyd777 написав:
Рядовой пенсионер может себе позволить 400 раз запарить мивину из АТБ 5.20х400, а пенсионер судья всего лишь 100 раз отобедать в ресторане 700х100, почувствуйте разницу.
Но первому еще нужно отработать 35 лет, и подрабатывать на пенсии.
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ruvex
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Додано: Чет 22 кві, 2021 23:39
Кто на что/кого учился.
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gretzky_vic
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 08:43
Ще раз переконуюсь - плати податки в такій державі, виконувати закони, і захищати її - це даремна справа.
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Українець
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 08:55
Судді ні в чому не винні!
Всі питання до Тих депутатів, які у 2016 році проголосували за такий Закон України "Про судоустрій і статус суддів",
і до Тих, хто у 2016 році підписали цей Закон (Голова Верховної Ради і Президент України).
Всі питання туди, у 2016 рік.
Закон "Про судоустрій і статус суддів"
Президент України (підпис) П.ПОРОШЕНКО
м. Київ
2 червня 2016 року
№ 1402-VIII
Шановні, вивчайте і аналізуйте Законодавство України
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Yar
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 09:38
Українець написав:
Ще раз переконуюсь - плати податки в такій державі, виконувати закони, і захищати її - це даремна справа.
ви щось пропонуете? напишіть, в який країні ви плануєте сплачувати податки і чий прапор захищати? чи може вам не висточає грошей на квиток? в Донецьку теж бажали кращого життя, маленьку квартплату і дешеву горілку але отримали щось інше.... сподіваюсь з часом в Україні все буде добре.
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Slon_Nosov
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 10:06
Українець написав:
Ще раз переконуюсь - плати податки в такій державі, виконувати закони, і захищати її - це даремна справа.
Правильно кажеш!!! Тепер зроби цей важливий крок, навіть якщо тобі років 50...
Валіза - аеропорт *
зі. * сам такий, і вважаю, що це було правильне рішення.
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 10:08
Slon_Nosov написав: Українець написав:
Ще раз переконуюсь - плати податки в такій державі, виконувати закони, і захищати її - це даремна справа.
ви щось пропонуете? напишіть, в який країні ви плануєте сплачувати податки і чий прапор захищати? чи може вам не висточає грошей на квиток? в Донецьку теж бажали кращого життя, маленьку квартплату і дешеву горілку але отримали щось інше.... сподіваюсь з часом в Україні все буде добре
.
Тю, навіщо сподіваться...?
У деякий людей в Україні і наразі все добре, і було добре, і буде добре...)))
Тому, якщо ти не один з них, то треба валити...
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