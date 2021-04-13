«Суддям підняли пенсію на 10 тисяч, а військовим — на 67...
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Українець написав:Ще раз переконуюсь - плати податки в такій державі, виконувати закони, і захищати її - це даремна справа.
ви щось пропонуете? напишіть, в який країні ви плануєте сплачувати податки і чий прапор захищати? чи може вам не висточає грошей на квиток? в Донецьку теж бажали кращого життя, маленьку квартплату і дешеву горілку але отримали щось інше.... сподіваюсь з часом в Україні все буде добре.
С каждым годом тех, кто верит в "з часом в Україні все буде добре" становится все меньше. Молодежь просто голосует ногами не дожидаясь это самое "з часом". А вот кто из судей, кроме Чауса, покинул пределы неньки? Может, потому, что у них давно настало это самое "з часом"... за счет всех остальных, что "платять податки і захищають".
Українець написав:Ще раз переконуюсь - плати податки в такій державі, виконувати закони, і захищати її - це даремна справа.
ви щось пропонуете? напишіть, в який країні ви плануєте сплачувати податки і чий прапор захищати? чи може вам не висточає грошей на квиток? в Донецьку теж бажали кращого життя, маленьку квартплату і дешеву горілку але отримали щось інше.... сподіваюсь з часом в Україні все буде добре.
С каждым годом тех, кто верит в "з часом в Україні все буде добре" становится все меньше. Молодежь просто голосует ногами не дожидаясь это самое "з часом". А вот кто из судей, кроме Чауса, покинул пределы неньки? Может, потому, что у них давно настало это самое "з часом"... за счет всех остальных, что "платять податки і захищають".
Полная чушь. Наоборот, с каждым годом все больше патриотично настроенных людей. Миф про то, что массово все валят-такая же ерунда. Оглянитесь вокруг- везде толпы,пробки, очереди, масса людей и меньше их не становится. И это не только в столице. Жизнь в Украине не так плоха, как ее пытаются показать в массмедиа. Я работаю с молодежью, которая неплохо зарабатывает, ездит отдыхать, заводит детей,живёт и радуется жизни, и никуда не собирается валить. Определенный процент валит, конечно, но это далеко не массовое явление.