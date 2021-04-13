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«Суддям підняли пенсію на 10
тисяч, а військовим — на 67...

«Суддям підняли пенсію на 10 тисяч, а військовим — на 67...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 10:16

  Slon_Nosov написав:
  Українець написав:Ще раз переконуюсь - плати податки в такій державі, виконувати закони, і захищати її - це даремна справа. :oops:


ви щось пропонуете? напишіть, в який країні ви плануєте сплачувати податки і чий прапор захищати? чи може вам не висточає грошей на квиток? в Донецьку теж бажали кращого життя, маленьку квартплату і дешеву горілку але отримали щось інше.... сподіваюсь з часом в Україні все буде добре.

С каждым годом тех, кто верит в "з часом в Україні все буде добре" становится все меньше. Молодежь просто голосует ногами не дожидаясь это самое "з часом".
А вот кто из судей, кроме Чауса, покинул пределы неньки?
Может, потому, что у них давно настало это самое "з часом"... за счет всех остальных, что "платять податки і захищають".
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 11:14

  antey1969 написав:
  Slon_Nosov написав:
  Українець написав:Ще раз переконуюсь - плати податки в такій державі, виконувати закони, і захищати її - це даремна справа. :oops:


ви щось пропонуете? напишіть, в який країні ви плануєте сплачувати податки і чий прапор захищати? чи може вам не висточає грошей на квиток? в Донецьку теж бажали кращого життя, маленьку квартплату і дешеву горілку але отримали щось інше.... сподіваюсь з часом в Україні все буде добре.

С каждым годом тех, кто верит в "з часом в Україні все буде добре" становится все меньше. Молодежь просто голосует ногами не дожидаясь это самое "з часом".
А вот кто из судей, кроме Чауса, покинул пределы неньки?
Может, потому, что у них давно настало это самое "з часом"... за счет всех остальных, что "платять податки і захищають".

Полная чушь. Наоборот, с каждым годом все больше патриотично настроенных людей. Миф про то, что массово все валят-такая же ерунда. Оглянитесь вокруг- везде толпы,пробки, очереди, масса людей и меньше их не становится. И это не только в столице. Жизнь в Украине не так плоха, как ее пытаются показать в массмедиа. Я работаю с молодежью, которая неплохо зарабатывает, ездит отдыхать, заводит детей,живёт и радуется жизни, и никуда не собирается валить. Определенный процент валит, конечно, но это далеко не массовое явление.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 11:29

SMOKE
Даже Госстат с Вами не согласен насчет "немассового явления".
А по поводу растущего как на дрожжах патриотизма не согласны военкоматы.
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 15:51

  antey1969 написав:SMOKE
Даже Госстат с Вами не согласен насчет "немассового явления".
А по поводу растущего как на дрожжах патриотизма не согласны военкоматы.

Ви порівнюєте життя в Україні з Києва????
Українець
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 15:52

Це питання смоку.
Українець
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 02:38

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
В Україні з початку поточного року судді-пенсіонери в середньому отримали 9,4 тис. грн надбавки до пенсії, в той час як пенсія українських військових зросла всього лише на 67 грн.

Дивися повний текст «Суддям підняли пенсію на 10 тисяч, а військовим — на 67 грн»: В ПФУ пояснили різницю.


andrein
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