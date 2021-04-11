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Очільник ДФС назвав умову
зниження цін на пальне

Очільник ДФС назвав умову зниження цін на пальне
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 13:36

Очільник ДФС назвав умову зниження цін на пальне

Пропонуємо до обговорення:
Представники легального бізнесу заявляють про готовність знизити ціни на пальне, але за умови, що з ринку зникнуть недоброчесні компанії.

Дивися повний текст Очільник ДФС назвав умову зниження цін на пальне.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 13:37

Бла-бла-бла.
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