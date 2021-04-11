Представники легального бізнесу заявляють про готовність знизити ціни на пальне, але за умови, що з ринку зникнуть недоброчесні компанії.
Дивися повний текст Очільник ДФС назвав умову зниження цін на пальне.
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Додано: Чет 22 кві, 2021 13:36
Очільник ДФС назвав умову зниження цін на пальне
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Дивися повний текст Очільник ДФС назвав умову зниження цін на пальне.
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