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Amazon готується до запусків власних інтернет-супутників...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 22 кві, 2021 13:39
Пропонуємо до обговорення:
United Launch Alliance надасть компанії Amazon дев'ять ракет Atlas 5 для відправки на орбіту першої партії супутників. Вони стануть фундаментом проєкту Kuiper, який, за задумом глави компанії Джеффа Безоса, повинен стати аналогом Starlink від SpaceX.
Дивися повний текст Amazon готується до запусків власних інтернет-супутників проєкту Kuiper
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R2
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Додано: Чет 22 кві, 2021 13:39
Есть неточность, в Европе Starlink стоит 99 Евро в месяц, а не долларов, как в США.
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gretzky_vic
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Додано: Чет 22 кві, 2021 13:52
gretzky_vic написав:
Есть неточность, в Европе Starlink стоит 99 Евро в месяц, а не долларов, как в США.
В чем/где неточность? -- вся статья -- про Штаты...
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_hunter
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