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Норми про безкоштовні 2
гектари землі діють — Мокан

Норми про безкоштовні 2 гектари землі діють — Мокан
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 17:20

Норми про безкоштовні 2 гектари землі діють — Мокан

Пропонуємо до обговорення:
Про це написав у Telegram представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан.

Дивися повний текст Норми про безкоштовні 2 гектари землі діють — Мокан.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 17:20

Так объявили же что право есть, земли нет. Растащили по мутным схемам :) Земля есть только для прикорытных ;)
Igorten
 
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