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Аскольд Клюс: втрачений багаж
- не втрачена відпустка!...

Аскольд Клюс: втрачений багаж - не втрачена відпустка!...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 17:49

Аскольд Клюс: втрачений багаж - не втрачена відпустка!...

Пропонуємо до обговорення:
Бувають різні пригоди і несподіванки, але така несподіванка може часом навіть принести додаткові кошти.

Дивися повний текст Аскольд Клюс: втрачений багаж - не втрачена відпустка! Як його повернути і отримати компенсацію.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 17:49

1 240 EUR це нереально за втрату багажу в Україні. Про те що можна стягнути з МАУ добре описано на https://kompensacija.ru/aviakompaniya/mau/. За затримку рейсів в Європі можна отримати до 600 євро
sroganov
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