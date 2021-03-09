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monobank отримав велике
функціональне оновлення

monobank отримав велике функціональне оновлення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 18:15

monobank отримав велике функціональне оновлення

Пропонуємо до обговорення:
monobank вкотре оновився - отримав кілька нових функціональних можливостей.

Дивися повний текст monobank отримав велике функціональне оновлення.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 06:03

Monobank заслуговуе на повагу !
Знiмаю капелюха, приемно мати справу...
Бажаю успixiв i з гiднicтью до лiдерства дiйти.
З повагою, до своix клieнтiв.
bugatti_69
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Модератори: Ірина_, Модератор

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