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Як розрахувати вартість розмитнення авто
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 22 кві, 2021 19:18
Пропонуємо до обговорення:
Для того, щоб легально придбати авто з-за кордону, вам потрібно його розмитнити.
Дивися повний текст Як розрахувати вартість розмитнення авто
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Додано: Чет 22 кві, 2021 19:19
Смешно. Даже налог считают на налог. Еб стыд эти клоуны
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