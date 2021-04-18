Для того, щоб легально придбати авто з-за кордону, вам потрібно його розмитнити.
Дивися повний текст Як розрахувати вартість розмитнення авто.
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Додано: Чет 22 кві, 2021 19:18
Як розрахувати вартість розмитнення авто
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Дивися повний текст Як розрахувати вартість розмитнення авто.
Додано: Чет 22 кві, 2021 20:14
Статья выше рассказывает нам что Украине нужно равняться на цену електроенергии в Европе. Тогда почему нам нужно платить сумасшедшие пошлины чтобы купить авто в Европе? Где европейские цены на автомобили? Почему в той же Польше, Литве, Венгрии автомобили в 3 раза дешевле чем у нас?
Додано: Чет 22 кві, 2021 20:18
Еврика!!! Растаможить автомобиль в Украине стоит столько как сам автомобиль. Зато Ахметов ввозит оборудование для выкачки из нас *зельоных тарифов* абсолютно без пошлин, а олигархат получил амнистию на выведенный капиталл. В какой стране еще есть такое?
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