Енергопостачальник YASNO ділиться порадами.
Дивися повний текст Борги за комунальні послуги будуть автоматично списувати з рахунків боржників.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 22 кві, 2021 20:21
Борги за комунальні послуги будуть автоматично списувати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Борги за комунальні послуги будуть автоматично списувати з рахунків боржників.
Додано: Чет 22 кві, 2021 20:22
Интересно: есть ли среди населения не отключенные должники, которые "продолжают накапливать долг" с 2019 года? Ну бред же, зачем пугать население долгами, которых не может возникнуть по определению?
Зараз переглядають цей форум: rapyd777 і 17 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|