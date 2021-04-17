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Борги за комунальні послуги
будуть автоматично списувати...

Борги за комунальні послуги будуть автоматично списувати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 20:21

Борги за комунальні послуги будуть автоматично списувати...

Пропонуємо до обговорення:
Енергопостачальник YASNO ділиться порадами.

Дивися повний текст Борги за комунальні послуги будуть автоматично списувати з рахунків боржників.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 20:22

Интересно: есть ли среди населения не отключенные должники, которые "продолжают накапливать долг" с 2019 года? Ну бред же, зачем пугать население долгами, которых не может возникнуть по определению?
Radon
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 21:08

Re: Борги за комунальні послуги будуть автоматично списувати

Надеюсь Финансам хотя бы заплатили за эту журналажу.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 21:35

Radon а за централизованное отопление?
rapyd777
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