Енергопостачальник YASNO ділиться порадами.
Дивися повний текст Борги за комунальні послуги будуть автоматично списувати з рахунків боржників.
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Додано: Чет 22 кві, 2021 20:21
Борги за комунальні послуги будуть автоматично списувати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Борги за комунальні послуги будуть автоматично списувати з рахунків боржників.
Додано: Чет 22 кві, 2021 20:22
Интересно: есть ли среди населения не отключенные должники, которые "продолжают накапливать долг" с 2019 года? Ну бред же, зачем пугать население долгами, которых не может возникнуть по определению?
Додано: Чет 22 кві, 2021 21:08
Re: Борги за комунальні послуги будуть автоматично списувати
Надеюсь Финансам хотя бы заплатили за эту журналажу.
Додано: Чет 22 кві, 2021 21:35
Radon насчет электричества да полный бред, а за централизованное отопление вполне реально.
Додано: Чет 22 кві, 2021 22:16
Пока теща жила в селе приглядывая за своей мамой, ее сын (брат моей жены) припеваючи сам жил 5 лет не оплачивая за квартиру ни копейки. На квартиру арест наложили. Оплатил по полной 55000 грн. Повезло что квартира очень маленьких размеров, так бы мне пришлось гораздо больше раскошелиться. За 5 лет неуплаты никто ничего не отключил и не перекрыл.
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