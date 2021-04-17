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Борги за комунальні послуги будуть автоматично списувати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 23 кві, 2021 08:41
tirr-an
А платить человеку ,который знает вот эти все слова,что вы сейчас перечислили надо будет?
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Ірина_, Модератор
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