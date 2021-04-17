Борги за комунальні послуги будуть автоматично списувати...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 23 кві, 2021 08:41
tirr-an А платить человеку ,который знает вот эти все слова,что вы сейчас перечислили надо будет?
Додано: П'ят 23 кві, 2021 09:18
Это кому как везёт,у меня соседке свет отключили за 20гр дол
Додано: П'ят 23 кві, 2021 10:08
A вот на суд надо ходить обязательно. Иначе вас поимеют. Даже если не ходили, обязательно получите на руки решение или приказ суда, на обжалование которого у вас 2 недели. Пишите, указываете пункты по которым не согласны, относите в канцелярию суда, там протест регистрируют и ВСЁ. По почте получите письмо с отменой решения (приказа).
Додано: П'ят 23 кві, 2021 11:23
Ну если уж, по-правильному. То обрежьте все трубы и сидите без воды и света в холоде. А то немного хитропопо выходит и сдается мне олигархи тут просто отмазка. Не платите, потому как нет за это ответственности ощутимой. Остальное- дешёвые отмазки.
Додано: П'ят 23 кві, 2021 12:51
В целом слысл статьи - напугать население. Автоматически стреляет только Калашников, и то, в переводе на автоматическую стрельбу. Без судебного решения можно быть спокойным. Коммунальщики, особенно теплосети (формулу определения из расчетов даже депломированные физики не могут понять), электросети, которые считают, как хотят (не принимают показания счетсиков). Вот где собака зарылась!!! Не забываем, что эти предприятия давно уже не государственные, а принадлежат опредесенным кланам. Им не интересно ввести учет. Им интересно грабить без учета! Чёрт, как и был, в мелочах.
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