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Борги за комунальні послуги
будуть автоматично списувати...

Борги за комунальні послуги будуть автоматично списувати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 08:41

tirr-an А платить человеку ,который знает вот эти все слова,что вы сейчас перечислили надо будет? :)
finua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 09:18

Это кому как везёт,у меня соседке свет отключили за 20гр дол

  uaprofi написав:
  p_a_l написав:За 5 лет неуплаты никто ничего не отключил и не перекрыл.


на суде нужно было применить срок исковой давности 3 года
и заплатить только за 3, а не за 5
а так все эти долги полностью высосаны из пальца
платить за коммуналку это забирать деньги у семьи и просто дарить их олигархам
alenka777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 10:08

A вот на суд надо ходить обязательно. Иначе вас поимеют. Даже если не ходили, обязательно получите на руки решение или приказ суда, на обжалование которого у вас 2 недели. Пишите, указываете пункты по которым не согласны, относите в канцелярию суда, там протест регистрируют и ВСЁ. По почте получите письмо с отменой решения (приказа).
pedrozutita62
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 11:23

  uaprofi написав:
  p_a_l написав:За 5 лет неуплаты никто ничего не отключил и не перекрыл.


на суде нужно было применить срок исковой давности 3 года
и заплатить только за 3, а не за 5
а так все эти долги полностью высосаны из пальца
платить за коммуналку это забирать деньги у семьи и просто дарить их олигархам

Ну если уж, по-правильному. То обрежьте все трубы и сидите без воды и света в холоде. А то немного хитропопо выходит и сдается мне олигархи тут просто отмазка. Не платите, потому как нет за это ответственности ощутимой. Остальное- дешёвые отмазки.
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 12:51

В целом слысл статьи - напугать население. Автоматически стреляет только Калашников, и то, в переводе на автоматическую стрельбу. Без судебного решения можно быть спокойным. Коммунальщики, особенно теплосети (формулу определения из расчетов даже депломированные физики не могут понять), электросети, которые считают, как хотят (не принимают показания счетсиков). Вот где собака зарылась!!! Не забываем, что эти предприятия давно уже не государственные, а принадлежат опредесенным кланам. Им не интересно ввести учет. Им интересно грабить без учета! Чёрт, как и был, в мелочах.
kalina2002
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 18:20

срок исковой давности 3 года. Так что всех игр херня
mpotar78
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 19:26

  mpotar78 написав:срок исковой давности 3 года. Так что всех игр херня

Спокойно заблочили счет по исковому выданному в 2013 году.
SeTM
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 20:16

  SeTM написав:
  mpotar78 написав:срок исковой давности 3 года. Так что всех игр херня

Спокойно заблочили счет по исковому выданному в 2013 году.

Срок исковой давности относится к срокам обращения в суд.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 23:28

  Radon написав:Интересно: есть ли среди населения не отключенные должники, которые "продолжают накапливать долг" с 2019 года? Ну бред же, зачем пугать население долгами, которых не может возникнуть по определению?

Хватает.
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  #<12
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