Борги за комунальні послуги будуть автоматично списувати...

Додано: Суб 24 кві, 2021 06:09

andrein написав: SMOKE написав: Ну если уж, по-правильному. То обрежьте все трубы и сидите без воды и света в холоде. Ну если уж, по-правильному. То обрежьте все трубы и сидите без воды и света в холоде.

Может подскажете способы обрезать трубу отопления и сидеть в холоде ?

Может подскажете способы обрезать трубу отопления и сидеть в холоде ?

А в чем проблема? Вы про байпас не слышали?! Даже в вертикальной системе отопления ваши батареи можно отрезать от стояка и поставить заглушки.Весь этот трёп выше в комментариях- про олигархов, несправедливые тарифы, недра принадлежат народу, и прочее- лишь дешёвые отмазки оправдать свое нежелание платить за оказанные услуги. Ведь люди не платят совсем и пользуются- водой, светом, теплом. Чего не платить хотя бы часть, которую считаешь "справедливой"?! Так нет, хотят не платить, а получать хотят. Обычные Шариковы- все народное, все мое. Мое мнение- не платят,пока нет за это ощутимого наказания. Если бы отрубали от воды и света за долги и повторно включали по схеме- оплата долга+ пеня+ плата за повторное подключение- у нас бы долги по коммуналке были бы мизерные. У нас хитрослеланные люди, но от всех кругом при этом ждут справедливости и правильности.А понять простую истину, что вода течет в кране у неплательщиков, потому что основная масса платит за нее- ума не хватает.