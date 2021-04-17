Борги за комунальні послуги будуть автоматично списувати...

Может подскажете способы обрезать трубу отопления и сидеть в холоде ?
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Додано: Суб 24 кві, 2021 02:50
Додано: Суб 24 кві, 2021 06:09
А в чем проблема? Вы про байпас не слышали?! Даже в вертикальной системе отопления ваши батареи можно отрезать от стояка и поставить заглушки.
Весь этот трёп выше в комментариях- про олигархов, несправедливые тарифы, недра принадлежат народу, и прочее- лишь дешёвые отмазки оправдать свое нежелание платить за оказанные услуги. Ведь люди не платят совсем и пользуются- водой, светом, теплом. Чего не платить хотя бы часть, которую считаешь "справедливой"?! Так нет, хотят не платить, а получать хотят. Обычные Шариковы- все народное, все мое. Мое мнение- не платят,пока нет за это ощутимого наказания. Если бы отрубали от воды и света за долги и повторно включали по схеме- оплата долга+ пеня+ плата за повторное подключение- у нас бы долги по коммуналке были бы мизерные. У нас хитрослеланные люди, но от всех кругом при этом ждут справедливости и правильности.
А понять простую истину, что вода течет в кране у неплательщиков, потому что основная масса платит за нее- ума не хватает.
Додано: Суб 24 кві, 2021 06:21
Вопросы один глупее другого- уж извините.
Отрезать трубы и сделать байпас, чтобы сосед, который платит жил в тепле.
Вы не платите за эти блага ни копейки, а они не падают с неба. Вопрос из разряда- почему я не могу ездить на метро, если на него придумали с потолка тариф 8 грн поездка? Нет денег- пешком, мерзнем, сидим без благ.
Далее вообще идёт пролетарское негодование с совковым послевкусием. Согласен, что блага принадлежат людям. Но это не равно и не означает, что они падают с неба и бесплатны. Та же вода в Днепре доступна вам абсолютно бесплатно и круглый год в любом кол-ве. Но вода в Днепре не равно вода в кране дома.
Додано: Суб 24 кві, 2021 07:08
Метро - это не монополия. Можно поехать на троллейбусе, такси.
В частном секторе можно топить дом дровами, а электричество получать из солнечных батарей. А, вот, в квартирах, какой тариф поставят, такой и придётся оплачивать. Или вы думаете просто так автоматическое списание долгов с банковских карт придумали, а не для того, чтоб к тарифам прибавить ещё 1 нолик?
Додано: Суб 24 кві, 2021 07:14
Re: Борги за комунальні послуги будуть автоматично списувати
Почему я должен лишать себя колбасы, водки, бензина если кто-то выдумал не "цены" а поборы?
Пойти и напрать в ближайшем АТБ всего что нужно на обед, ни гроша не заплатив. На зло алегархам.
П.С.
Леваки такие леваки
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