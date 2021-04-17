Борги за комунальні послуги будуть автоматично списувати...
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SMOKE написав:Ну если уж, по-правильному. То обрежьте все трубы и сидите без воды и света в холоде. А то немного хитропопо выходит и сдается мне олигархи тут просто отмазка. Не платите, потому как нет за это ответственности ощутимой. Остальное- дешёвые отмазки.
- почему Вы предлагаете обрезать трубы? что скажет мне например сосед сверху или снизу если я так сделаю? что скажет на это управляющая компания? - и собственно почему я должен лишать себя благ цивилизации современного города: воды, тепла или электричества если кто-то выдумал не "тарифы" а поборы? - Вы не согласны с тем что цены на коммуналку взяты абсолютно с потолка? - Вы не согласны с тем что коммунальные предприятия которые захватили олигархи фактически являются монополистами по предоставляемым услугам? и поэтому эти тарифы должны быть справедливыми и регулироваться государством - Вы не согласны с тем, что недра принадлежат не олигархам, а Народу Украины?
SMOKE написав:Ну если уж, по-правильному. То обрежьте все трубы и сидите без воды и света в холоде.
Может подскажете способы обрезать трубу отопления и сидеть в холоде ?
А в чем проблема? Вы про байпас не слышали?! Даже в вертикальной системе отопления ваши батареи можно отрезать от стояка и поставить заглушки. Весь этот трёп выше в комментариях- про олигархов, несправедливые тарифы, недра принадлежат народу, и прочее- лишь дешёвые отмазки оправдать свое нежелание платить за оказанные услуги. Ведь люди не платят совсем и пользуются- водой, светом, теплом. Чего не платить хотя бы часть, которую считаешь "справедливой"?! Так нет, хотят не платить, а получать хотят. Обычные Шариковы- все народное, все мое. Мое мнение- не платят,пока нет за это ощутимого наказания. Если бы отрубали от воды и света за долги и повторно включали по схеме- оплата долга+ пеня+ плата за повторное подключение- у нас бы долги по коммуналке были бы мизерные. У нас хитрослеланные люди, но от всех кругом при этом ждут справедливости и правильности. А понять простую истину, что вода течет в кране у неплательщиков, потому что основная масса платит за нее- ума не хватает.
SMOKE написав:Ну если уж, по-правильному. То обрежьте все трубы и сидите без воды и света в холоде. А то немного хитропопо выходит и сдается мне олигархи тут просто отмазка. Не платите, потому как нет за это ответственности ощутимой. Остальное- дешёвые отмазки.
- почему Вы предлагаете обрезать трубы? что скажет мне например сосед сверху или снизу если я так сделаю? что скажет на это управляющая компания? - и собственно почему я должен лишать себя благ цивилизации современного города: воды, тепла или электричества если кто-то выдумал не "тарифы" а поборы? - Вы не согласны с тем что цены на коммуналку взяты абсолютно с потолка? - Вы не согласны с тем что коммунальные предприятия которые захватили олигархи фактически являются монополистами по предоставляемым услугам? и поэтому эти тарифы должны быть справедливыми и регулироваться государством - Вы не согласны с тем, что недра принадлежат не олигархам, а Народу Украины?
Вопросы один глупее другого- уж извините. Отрезать трубы и сделать байпас, чтобы сосед, который платит жил в тепле. Вы не платите за эти блага ни копейки, а они не падают с неба. Вопрос из разряда- почему я не могу ездить на метро, если на него придумали с потолка тариф 8 грн поездка? Нет денег- пешком, мерзнем, сидим без благ. Далее вообще идёт пролетарское негодование с совковым послевкусием. Согласен, что блага принадлежат людям. Но это не равно и не означает, что они падают с неба и бесплатны. Та же вода в Днепре доступна вам абсолютно бесплатно и круглый год в любом кол-ве. Но вода в Днепре не равно вода в кране дома.
SMOKE написав:Вопрос из разряда- почему я не могу ездить на метро, если на него придумали с потолка тариф 8 грн поездка?
Метро - это не монополия. Можно поехать на троллейбусе, такси. В частном секторе можно топить дом дровами, а электричество получать из солнечных батарей. А, вот, в квартирах, какой тариф поставят, такой и придётся оплачивать. Или вы думаете просто так автоматическое списание долгов с банковских карт придумали, а не для того, чтоб к тарифам прибавить ещё 1 нолик?
прилесно! если не нравятся цены в АТБ можно пойти в Сильпо, Метро, Ашан, ВК, Велмарт на базар или выбрать киоск под домом, можно поехать в село и купить у людей. В Киеве например нельзя вместо отопления поставить печку на балконе и топить дровами, нельзя поставить газовый котёл и платить по счётчику. Даже когда в сетях поднимают цены например на сахар или гречку - то антиманопольный комитет проявляет озабоченность. А по коммунальным тарифам где полная монополия - нет никакой озабоченности. И ещё услуга это то от чего могу отключиться или потребялять ровно тот объём услуг который нужен. И те числа, что рисуют в платёжках - ну раз мы "не леваки" то то чисто хотелки олигархата - лично я на такую сумму не потрепляю. Пускай подают в суд - как суд решит - столько и заплачу!
uaprofi написав:если не нравятся цены в АТБ можно пойти в Сильпо, Метро, Ашан, ВК, Велмарт на базар или выбрать киоск под домом, можно поехать в село и купить у людей.
Если не нравятся цены на централизованное теплоснабжение, водоснабжение, электроснабжение, газоснабжения - можно купить хату с соломенной крышей и жить при свечках, можно построить полностью автономный дом, можно переехать в другой город с другим поставщиком централизованного теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения. В общем вариантов не сильно меньше.
Леваки же продожают пользоваться услугой тут, ничего не меняя - но хотят чтобы цена была не поставщика, а их. Ну поиди на базар и купи что-то по своей цене, а не по цене продаца. Или в такси проедься по цене маршрутки.
Надо ещё потребовать мобильную связь по цене обычного городского телефона. И, как тут один умник уже хотел, чтобы был специальный пакет без интернета.