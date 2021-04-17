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Борги за комунальні послуги
будуть автоматично списувати...

Борги за комунальні послуги будуть автоматично списувати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 02:16

  SMOKE написав:Ну если уж, по-правильному. То обрежьте все трубы и сидите без воды и света в холоде. А то немного хитропопо выходит и сдается мне олигархи тут просто отмазка. Не платите, потому как нет за это ответственности ощутимой. Остальное- дешёвые отмазки.


- почему Вы предлагаете обрезать трубы? что скажет мне например сосед сверху или снизу если я так сделаю? что скажет на это управляющая компания?
- и собственно почему я должен лишать себя благ цивилизации современного города: воды, тепла или электричества если кто-то выдумал не "тарифы" а поборы?
- Вы не согласны с тем что цены на коммуналку взяты абсолютно с потолка?
- Вы не согласны с тем что коммунальные предприятия которые захватили олигархи фактически являются монополистами по предоставляемым услугам? и поэтому эти тарифы должны быть справедливыми и регулироваться государством
- Вы не согласны с тем, что недра принадлежат не олигархам, а Народу Украины?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 02:50

  SMOKE написав:Ну если уж, по-правильному. То обрежьте все трубы и сидите без воды и света в холоде.

Может подскажете способы обрезать трубу отопления и сидеть в холоде ?
:)
andrein
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 06:09

  andrein написав:
  SMOKE написав:Ну если уж, по-правильному. То обрежьте все трубы и сидите без воды и света в холоде.

Может подскажете способы обрезать трубу отопления и сидеть в холоде ?
:)

А в чем проблема? Вы про байпас не слышали?! Даже в вертикальной системе отопления ваши батареи можно отрезать от стояка и поставить заглушки.
Весь этот трёп выше в комментариях- про олигархов, несправедливые тарифы, недра принадлежат народу, и прочее- лишь дешёвые отмазки оправдать свое нежелание платить за оказанные услуги. Ведь люди не платят совсем и пользуются- водой, светом, теплом. Чего не платить хотя бы часть, которую считаешь "справедливой"?! Так нет, хотят не платить, а получать хотят. Обычные Шариковы- все народное, все мое. Мое мнение- не платят,пока нет за это ощутимого наказания. Если бы отрубали от воды и света за долги и повторно включали по схеме- оплата долга+ пеня+ плата за повторное подключение- у нас бы долги по коммуналке были бы мизерные. У нас хитрослеланные люди, но от всех кругом при этом ждут справедливости и правильности.
А понять простую истину, что вода течет в кране у неплательщиков, потому что основная масса платит за нее- ума не хватает.
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 06:21

  uaprofi написав:
  SMOKE написав:Ну если уж, по-правильному. То обрежьте все трубы и сидите без воды и света в холоде. А то немного хитропопо выходит и сдается мне олигархи тут просто отмазка. Не платите, потому как нет за это ответственности ощутимой. Остальное- дешёвые отмазки.


- почему Вы предлагаете обрезать трубы? что скажет мне например сосед сверху или снизу если я так сделаю? что скажет на это управляющая компания?
- и собственно почему я должен лишать себя благ цивилизации современного города: воды, тепла или электричества если кто-то выдумал не "тарифы" а поборы?
- Вы не согласны с тем что цены на коммуналку взяты абсолютно с потолка?
- Вы не согласны с тем что коммунальные предприятия которые захватили олигархи фактически являются монополистами по предоставляемым услугам? и поэтому эти тарифы должны быть справедливыми и регулироваться государством
- Вы не согласны с тем, что недра принадлежат не олигархам, а Народу Украины?

Вопросы один глупее другого- уж извините.
Отрезать трубы и сделать байпас, чтобы сосед, который платит жил в тепле.
Вы не платите за эти блага ни копейки, а они не падают с неба. Вопрос из разряда- почему я не могу ездить на метро, если на него придумали с потолка тариф 8 грн поездка? Нет денег- пешком, мерзнем, сидим без благ.
Далее вообще идёт пролетарское негодование с совковым послевкусием. Согласен, что блага принадлежат людям. Но это не равно и не означает, что они падают с неба и бесплатны. Та же вода в Днепре доступна вам абсолютно бесплатно и круглый год в любом кол-ве. Но вода в Днепре не равно вода в кране дома.
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 07:08

  SMOKE написав:Вопрос из разряда- почему я не могу ездить на метро, если на него придумали с потолка тариф 8 грн поездка?

Метро - это не монополия. Можно поехать на троллейбусе, такси.
В частном секторе можно топить дом дровами, а электричество получать из солнечных батарей. А, вот, в квартирах, какой тариф поставят, такой и придётся оплачивать. Или вы думаете просто так автоматическое списание долгов с банковских карт придумали, а не для того, чтоб к тарифам прибавить ещё 1 нолик?
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 07:14

Re: Борги за комунальні послуги будуть автоматично списувати

  uaprofi написав:и собственно почему я должен лишать себя благ цивилизации современного города: воды, тепла или электричества если кто-то выдумал не "тарифы" а поборы?

Почему я должен лишать себя колбасы, водки, бензина если кто-то выдумал не "цены" а поборы?

Пойти и напрать в ближайшем АТБ всего что нужно на обед, ни гроша не заплатив. На зло алегархам.

П.С.
Леваки такие леваки :mrgreen:
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 14:20

  vitaliy_berdinskikh написав:Леваки такие леваки


прилесно!
если не нравятся цены в АТБ можно пойти в Сильпо, Метро, Ашан, ВК, Велмарт на базар или выбрать киоск под домом, можно поехать в село и купить у людей.
В Киеве например нельзя вместо отопления поставить печку на балконе и топить дровами, нельзя поставить газовый котёл и платить по счётчику.
Даже когда в сетях поднимают цены например на сахар или гречку - то антиманопольный комитет проявляет озабоченность.
А по коммунальным тарифам где полная монополия - нет никакой озабоченности.
И ещё услуга это то от чего могу отключиться или потребялять ровно тот объём услуг который нужен. И те числа, что рисуют в платёжках - ну раз мы "не леваки" то то чисто хотелки олигархата - лично я на такую сумму не потрепляю.
Пускай подают в суд - как суд решит - столько и заплачу!
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 14:36

Re: Борги за комунальні послуги будуть автоматично списувати

  uaprofi написав:если не нравятся цены в АТБ можно пойти в Сильпо, Метро, Ашан, ВК, Велмарт на базар или выбрать киоск под домом, можно поехать в село и купить у людей.

Если не нравятся цены на централизованное теплоснабжение, водоснабжение, электроснабжение, газоснабжения - можно купить хату с соломенной крышей и жить при свечках, можно построить полностью автономный дом, можно переехать в другой город с другим поставщиком централизованного теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения. В общем вариантов не сильно меньше.

Леваки же продожают пользоваться услугой тут, ничего не меняя - но хотят чтобы цена была не поставщика, а их. Ну поиди на базар и купи что-то по своей цене, а не по цене продаца. Или в такси проедься по цене маршрутки.

Надо ещё потребовать мобильную связь по цене обычного городского телефона. И, как тут один умник уже хотел, чтобы был специальный пакет без интернета.
vitaliy_berdinskikh
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