Борги за комунальні послуги будуть автоматично списувати...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
SMOKE написав:Ну если уж, по-правильному. То обрежьте все трубы и сидите без воды и света в холоде. А то немного хитропопо выходит и сдается мне олигархи тут просто отмазка. Не платите, потому как нет за это ответственности ощутимой. Остальное- дешёвые отмазки.
- почему Вы предлагаете обрезать трубы? что скажет мне например сосед сверху или снизу если я так сделаю? что скажет на это управляющая компания? - и собственно почему я должен лишать себя благ цивилизации современного города: воды, тепла или электричества если кто-то выдумал не "тарифы" а поборы? - Вы не согласны с тем что цены на коммуналку взяты абсолютно с потолка? - Вы не согласны с тем что коммунальные предприятия которые захватили олигархи фактически являются монополистами по предоставляемым услугам? и поэтому эти тарифы должны быть справедливыми и регулироваться государством - Вы не согласны с тем, что недра принадлежат не олигархам, а Народу Украины?
SMOKE написав:Ну если уж, по-правильному. То обрежьте все трубы и сидите без воды и света в холоде.
Может подскажете способы обрезать трубу отопления и сидеть в холоде ?
А в чем проблема? Вы про байпас не слышали?! Даже в вертикальной системе отопления ваши батареи можно отрезать от стояка и поставить заглушки. Весь этот трёп выше в комментариях- про олигархов, несправедливые тарифы, недра принадлежат народу, и прочее- лишь дешёвые отмазки оправдать свое нежелание платить за оказанные услуги. Ведь люди не платят совсем и пользуются- водой, светом, теплом. Чего не платить хотя бы часть, которую считаешь "справедливой"?! Так нет, хотят не платить, а получать хотят. Обычные Шариковы- все народное, все мое. Мое мнение- не платят,пока нет за это ощутимого наказания. Если бы отрубали от воды и света за долги и повторно включали по схеме- оплата долга+ пеня+ плата за повторное подключение- у нас бы долги по коммуналке были бы мизерные. У нас хитрослеланные люди, но от всех кругом при этом ждут справедливости и правильности. А понять простую истину, что вода течет в кране у неплательщиков, потому что основная масса платит за нее- ума не хватает.
SMOKE написав:Ну если уж, по-правильному. То обрежьте все трубы и сидите без воды и света в холоде. А то немного хитропопо выходит и сдается мне олигархи тут просто отмазка. Не платите, потому как нет за это ответственности ощутимой. Остальное- дешёвые отмазки.
- почему Вы предлагаете обрезать трубы? что скажет мне например сосед сверху или снизу если я так сделаю? что скажет на это управляющая компания? - и собственно почему я должен лишать себя благ цивилизации современного города: воды, тепла или электричества если кто-то выдумал не "тарифы" а поборы? - Вы не согласны с тем что цены на коммуналку взяты абсолютно с потолка? - Вы не согласны с тем что коммунальные предприятия которые захватили олигархи фактически являются монополистами по предоставляемым услугам? и поэтому эти тарифы должны быть справедливыми и регулироваться государством - Вы не согласны с тем, что недра принадлежат не олигархам, а Народу Украины?
Вопросы один глупее другого- уж извините. Отрезать трубы и сделать байпас, чтобы сосед, который платит жил в тепле. Вы не платите за эти блага ни копейки, а они не падают с неба. Вопрос из разряда- почему я не могу ездить на метро, если на него придумали с потолка тариф 8 грн поездка? Нет денег- пешком, мерзнем, сидим без благ. Далее вообще идёт пролетарское негодование с совковым послевкусием. Согласен, что блага принадлежат людям. Но это не равно и не означает, что они падают с неба и бесплатны. Та же вода в Днепре доступна вам абсолютно бесплатно и круглый год в любом кол-ве. Но вода в Днепре не равно вода в кране дома.
SMOKE написав:Вопрос из разряда- почему я не могу ездить на метро, если на него придумали с потолка тариф 8 грн поездка?
Метро - это не монополия. Можно поехать на троллейбусе, такси. В частном секторе можно топить дом дровами, а электричество получать из солнечных батарей. А, вот, в квартирах, какой тариф поставят, такой и придётся оплачивать. Или вы думаете просто так автоматическое списание долгов с банковских карт придумали, а не для того, чтоб к тарифам прибавить ещё 1 нолик?
прилесно! если не нравятся цены в АТБ можно пойти в Сильпо, Метро, Ашан, ВК, Велмарт на базар или выбрать киоск под домом, можно поехать в село и купить у людей. В Киеве например нельзя вместо отопления поставить печку на балконе и топить дровами, нельзя поставить газовый котёл и платить по счётчику. Даже когда в сетях поднимают цены например на сахар или гречку - то антиманопольный комитет проявляет озабоченность. А по коммунальным тарифам где полная монополия - нет никакой озабоченности. И ещё услуга это то от чего могу отключиться или потребялять ровно тот объём услуг который нужен. И те числа, что рисуют в платёжках - ну раз мы "не леваки" то то чисто хотелки олигархата - лично я на такую сумму не потрепляю. Пускай подают в суд - как суд решит - столько и заплачу!
uaprofi написав:если не нравятся цены в АТБ можно пойти в Сильпо, Метро, Ашан, ВК, Велмарт на базар или выбрать киоск под домом, можно поехать в село и купить у людей.
Если не нравятся цены на централизованное теплоснабжение, водоснабжение, электроснабжение, газоснабжения - можно купить хату с соломенной крышей и жить при свечках, можно построить полностью автономный дом, можно переехать в другой город с другим поставщиком централизованного теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения. В общем вариантов не сильно меньше.
Леваки же продожают пользоваться услугой тут, ничего не меняя - но хотят чтобы цена была не поставщика, а их. Ну поиди на базар и купи что-то по своей цене, а не по цене продаца. Или в такси проедься по цене маршрутки.
Надо ещё потребовать мобильную связь по цене обычного городского телефона. И, как тут один умник уже хотел, чтобы был специальный пакет без интернета.
uaprofi написав:если не нравятся цены в АТБ можно пойти в Сильпо, Метро, Ашан, ВК, Велмарт на базар или выбрать киоск под домом, можно поехать в село и купить у людей.
Если не нравятся цены на централизованное теплоснабжение, водоснабжение, электроснабжение, газоснабжения - можно купить хату с соломенной крышей и жить при свечках, можно построить полностью автономный дом, можно переехать в другой город с другим поставщиком централизованного теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения. В общем вариантов не сильно меньше.
Леваки же продожают пользоваться услугой тут, ничего не меняя - но хотят чтобы цена была не поставщика, а их. Ну поиди на базар и купи что-то по своей цене, а не по цене продаца. Или в такси проедься по цене маршрутки.
Надо ещё потребовать мобильную связь по цене обычного городского телефона. И, как тут один умник уже хотел, чтобы был специальный пакет без интернета.
На рынке можно выбрать другого продавца с другими ценами. Магазин можно выбрать Сильпо подороже, а можно АТБ подешевле. В такси можно позвонить другому оператору. В мобильной связи есть несколько операторов с самыми разными пакетами на любой кошелёк и потребности, или вообще отказаться от связи. Машину можно обслужить на другой сто, с другими ценами и мастерами. Врача и клинику можно выбрать другую.
Как может обычный человек для своей квартиры выбрать другого поставщика тепла, электричества, воды? Как он может получать счета по реально потребленному теплу при вертикальной разводке?
Переезжать? А может это вы, приверженцы нерыночных цен, адепты олигархата и монополизма, куда нибудь переедете?
vitaliy_berdinskikh написав: Леваки же продожают пользоваться услугой тут, ничего не меняя - но хотят чтобы цена была не поставщика, а их. Ну поиди на базар и купи что-то по своей цене, а не по цене продаца. Или в такси проедься по цене маршрутки.
ещё раз - в коммунальных услугах достаточно малая составляющая в так называемых "тарифах" именно самой услуги, основное это плата за газ, воду, течение реки ... - т.е. за недра и природные ресурсы которые и так принадлежат гражданам. Или за АЭС которые и так построены за наши налоги! т.е посути - это всё рано что брать плату за дороги общего пользования Вы ненаходите странным - что АЭС построили за Ваши налоги, а деньги за электричество которые они производят идут в карман определённым олигархам?
т.е. при потреблении коммунальных услуг посути природные богатства должны просто распределяются среди граждан ради блага и граждан и государства... но почему то граждане за это платят деньги которые идут прямо в карман известным личностям. Ещё раз за ОБЩЕЕ (ст.13 Конституции Украины) то что принадлежит всему народу - берут плату, а деньги попадают олигархам! это как? Брать плату за газ (тепло), воду - это всё равно что брать плату за то что кто-то приехал на берег моря или реки и решил там например позагорать!