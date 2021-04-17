RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Борги за комунальні послуги
будуть автоматично списувати...

Борги за комунальні послуги будуть автоматично списувати...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 17:54

Re: Борги за комунальні послуги будуть автоматично списувати

  uaprofi написав:ещё раз - в коммунальных услугах достаточно малая составляющая в так называемых "тарифах" именно самой услуги, основное это плата за газ, воду, течение реки ... - т.е. за недра и природные ресурсы которые и так принадлежат гражданам.

И что? Ты платишь за то что воду из условного Северского Донца доставили до твоей кухни и санузла. Не нравится - отказывайся и ходи с ведром за 50 км на речку, бесплатно.

Я ж и говорю: левакам съела мозг та статья конституции, они думают что она означает что всё можно бесплатно.

Корова точно так же жрет общесветнное достояние в виде травы выросшее на общественной земле принадлежащей всем гражданам. Даешь бесплатное или по крайне мере дешевое мясо!!!111 Кулаки зажрались и обирают простых пролетариев. Правда простым пролетариям придется бесплатно торговать скобяными изделиями изготовленными из общественного металла полученного из принадлежащей всем руды. Но то такое :mrgreen:

В этой ситуации только ойтишники генерируют прибыль не посягая на пролетарские гидроксиды водорода и углеродные ископаемые. Хотя леваки умеют и им вменить в качестве долга среднее образование. :lol:
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3867
З нами з: 06.08.19
Подякував: 881 раз.
Подякували: 577 раз.
 
Профіль
  #<1234
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки без дозволу списуватимуть борги з рахунків... 1, 2, 3, 4
R2 » Сер 21 кві, 2021 12:19
32 3044
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 кві, 2021 00:26
moveton
Автоматизований арешт коштів за борги: яких рахунків...
R2 » Суб 17 кві, 2021 22:50
3 386
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 кві, 2021 00:07
ruvex
Середню зарплату будуть розраховувати по-новому
R2 » Пон 19 кві, 2021 20:18
7 501
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 кві, 2021 14:46
finua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.