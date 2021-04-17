Борги за комунальні послуги будуть автоматично списувати...

И что? Ты платишь за то что воду из условного Северского Донца доставили до твоей кухни и санузла. Не нравится - отказывайся и ходи с ведром за 50 км на речку, бесплатно.
Я ж и говорю: левакам съела мозг та статья конституции, они думают что она означает что всё можно бесплатно.
Корова точно так же жрет общесветнное достояние в виде травы выросшее на общественной земле принадлежащей всем гражданам. Даешь бесплатное или по крайне мере дешевое мясо!!!111 Кулаки зажрались и обирают простых пролетариев. Правда простым пролетариям придется бесплатно торговать скобяными изделиями изготовленными из общественного металла полученного из принадлежащей всем руды. Но то такое
В этой ситуации только ойтишники генерируют прибыль не посягая на пролетарские гидроксиды водорода и углеродные ископаемые. Хотя леваки умеют и им вменить в качестве долга среднее образование.