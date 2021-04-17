Борги за комунальні послуги будуть автоматично списувати...
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uaprofi написав:ещё раз - в коммунальных услугах достаточно малая составляющая в так называемых "тарифах" именно самой услуги, основное это плата за газ, воду, течение реки ... - т.е. за недра и природные ресурсы которые и так принадлежат гражданам.
И что? Ты платишь за то что воду из условного Северского Донца доставили до твоей кухни и санузла. Не нравится - отказывайся и ходи с ведром за 50 км на речку, бесплатно.
Я ж и говорю: левакам съела мозг та статья конституции, они думают что она означает что всё можно бесплатно.
Корова точно так же жрет общесветнное достояние в виде травы выросшее на общественной земле принадлежащей всем гражданам. Даешь бесплатное или по крайне мере дешевое мясо!!!111 Кулаки зажрались и обирают простых пролетариев. Правда простым пролетариям придется бесплатно торговать скобяными изделиями изготовленными из общественного металла полученного из принадлежащей всем руды. Но то такое
В этой ситуации только ойтишники генерируют прибыль не посягая на пролетарские гидроксиды водорода и углеродные ископаемые. Хотя леваки умеют и им вменить в качестве долга среднее образование.
vitaliy_berdinskikh написав:И что? Ты платишь за то что воду из условного Северского Донца доставили до твоей кухни и санузла. Не нравится - отказывайся и ходи с ведром за 50 км на речку, бесплатно.
а можно не вёдрами? можно каждый желающий (группа желающих) будет строить водопровод? можно во дворе дома все кому не лень будут добывать воду, газ или уголь? металл? нет на рынке коммунальных услуг конкуренции и не может быть. то шо придумано типа с поставщиками газа или электричества это профанация. типа можешь выбрать газ по 6,99 или 7,20 но деньги то всёравно прийдут олигарху.
корову может посути купить каждый желающий. может разводить кроликов или курей - там конкурентный рынок. Коммунальный рынок НЕ конкурентный. Там монополия. Причём посути туда закрыт вход новых участников!
это может быть временное явление прийдут поставят счётчик на скважену (вернее обяжут установить) и скажут шо её нужно "сертифицировать" и "обслуживать" - а обслуживать её будет "олигаргскваажинасервис" которое имеет соответствующую лицензию... ну или можно выбрать фирму "олигархпростоскважина" там тариф на 2 коп. меньше. как бы будет даже выбор. скажите фантастика? - а как по мне всё к этому и идёт.
Кстати тоже самое уже и произошло с поставкой воды в многоэтажках.
uaprofi написав:а можно не вёдрами? можно каждый желающий (группа желающих) будет строить водопровод? можно во дворе дома все кому не лень будут добывать воду...
Многие так и делают. Добывают воду из скважины или колодца у себя во дворе
А ты знаешь, что за скважины тоже необходимо государству платить? Это называется плата за пользование водными ресурсами. Аналогично дачные кооперативы платят за воду, которую сами берут из рек по своим трубам и своими насосами