Борги за комунальні послуги будуть автоматично списувати...

Додано: Суб 24 кві, 2021 17:54

uaprofi написав: ещё раз - в коммунальных услугах достаточно малая составляющая в так называемых "тарифах" именно самой услуги, основное это плата за газ, воду, течение реки ... - т.е. за недра и природные ресурсы которые и так принадлежат гражданам. ещё раз - в коммунальных услугах достаточно малая составляющая в так называемых "тарифах" именно самой услуги, основное это плата за газ, воду, течение реки ... - т.е. за недра и природные ресурсы которые и так принадлежат гражданам.

И что? Ты платишь за то что воду из условного Северского Донца доставили до твоей кухни и санузла. Не нравится - отказывайся и ходи с ведром за 50 км на речку, бесплатно.Я ж и говорю: левакам съела мозг та статья конституции, они думают что она означает что всё можно бесплатно.Корова точно так же жрет общесветнное достояние в виде травы выросшее на общественной земле принадлежащей всем гражданам. Даешь бесплатное или по крайне мере дешевое мясо!!!111 Кулаки зажрались и обирают простых пролетариев. Правда простым пролетариям придется бесплатно торговать скобяными изделиями изготовленными из общественного металла полученного из принадлежащей всем руды. Но то такоеВ этой ситуации только ойтишники генерируют прибыль не посягая на пролетарские гидроксиды водорода и углеродные ископаемые. Хотя леваки умеют и им вменить в качестве долга среднее образование.