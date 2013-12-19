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Samsung запропонував перетворити
старі смартфони на...

Samsung запропонував перетворити старі смартфони на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 23:21

Samsung запропонував перетворити старі смартфони на...

Пропонуємо до обговорення:
Південнокорейська компанія Samsung в рамках ініціативи Galaxy Upcycling запропонувала новий варіант використання старих смартфонів в якості домашніх пристроїв інтернету речей.

Дивися повний текст Samsung запропонував перетворити старі смартфони на пристрої інтернету речей.
R2
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датчики шума и освещенности а алибабе по 50 центов без скидок. Стоило ли покупать несколькосотнедолларовый "галакси"? И стоит ли покупать сейчас? Чисто отходы.
svk_neo
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Кожен сам може подарувати друге життя гаджету. Я повісив на холодильнику старезний планшет, причепив старі комп'ютерні колонки, встановив Foobar2000 і отримав чудовий медіацентр, що працює через wifi - усі програми УР, класична та оперна музика - плейлист робиш на свій смак і насолоджуєшся! Крім того завжди під рукою таймер на кухні. Це просто спосіб життя, що ти обираєш. http://waldi.atwebpages.com/computer.html#android
waldi_ua
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