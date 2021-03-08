RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
ПУМБ посів 4 місце серед
найбільших платників податків...

ПУМБ посів 4 місце серед найбільших платників податків...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 08:27

ПУМБ посів 4 місце серед найбільших платників податків...

Пропонуємо до обговорення:
Перший Український Міжнародний Банк (ПУМБ) – один із найбільших платників податків банківського сектору.

Дивися повний текст ПУМБ посів 4 місце серед найбільших платників податків банківського сектору України за 2020 рік.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93489
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 08:27

Клієнтоорієнтований банк при всій нелюбові до Ахметова.
Rainbow
 
Повідомлень: 3141
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 608 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: finua, p_a_l, Українець і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Помер засновник однієї з найбільших фінансових пірамід
R2 » Чет 15 кві, 2021 11:18
1 157
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 кві, 2021 11:18
IMPRINTER
Рейтинг популярних авто серед українців (нові, вживані)
R2 » Вів 23 бер, 2021 08:11
1 161
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 бер, 2021 08:11
neorel7319
За що у платника податків можуть заарештувати майно -...
R2 » Пон 08 бер, 2021 16:18
2 492
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 бер, 2021 15:19
hxbbgaf

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.