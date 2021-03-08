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ПУМБ посів 4 місце серед найбільших платників податків...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 23 кві, 2021 08:27
Пропонуємо до обговорення:
Перший Український Міжнародний Банк (ПУМБ) – один із найбільших платників податків банківського сектору.
Дивися повний текст ПУМБ посів 4 місце серед найбільших платників податків банківського сектору України за 2020 рік
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 08:27
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