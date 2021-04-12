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Набув чинності закон про призов
резервістів без мобілізації

Набув чинності закон про призов резервістів без мобілізації
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 10:37

Набув чинності закон про призов резервістів без мобілізації

Пропонуємо до обговорення:
У п'ятницю, 23 квітня, закон про створення територіальних центрів комплектування та соцпідтримки набув чинності. Документ дозволить у разі потреби за добу мобілізувати резервістів.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 10:37

Будете ловить их по всей стране. Пушечное мясо для тех кто на конфликте карманы набивает.
p_a_l
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