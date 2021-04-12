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У «Слузі народу» розповіли,
коли завершать судову реформу

У «Слузі народу» розповіли, коли завершать судову реформу
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 13:09

У «Слузі народу» розповіли, коли завершать судову реформу

Пропонуємо до обговорення:
Голова комітету Верховної Ради з питань правової політики Андрій Костін ("Слуга народу") заявив, що судова реформа в Україні завершиться в 2023 році за президентства Володимира Зеленського.

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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 13:09

А эта реформа фактически начата???
sena_2008atp
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Модератори: Ірина_, Модератор

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