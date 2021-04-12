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У «Слузі народу» розповіли, коли завершать судову реформу
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 13:09
Пропонуємо до обговорення:
Голова комітету Верховної Ради з питань правової політики Андрій Костін ("Слуга народу") заявив, що судова реформа в Україні завершиться в 2023 році за президентства Володимира Зеленського.
Дивися повний текст У «Слузі народу» розповіли, коли завершать судову реформу
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R2
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 13:09
А эта реформа фактически начата???
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sena_2008atp
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 14:17
sena_2008atp
Конечно. Вон же пенсию на 10-ку им подняли, оголодали они бедные, днем и ночью все о народе и законе думают
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Igorten
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 14:31
Завершат когда их станут садить самих за подобное управление. Кое кто видимо забыл что у нас парламентско-президентская республика.
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 14:45
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Kudrjavuy
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