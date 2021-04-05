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Вдвічі вище: НБУ спрогнозував ціни на газ влітку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 23 кві, 2021 13:12
Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в Інфляційному звіті.
Дивися повний текст Вдвічі вище: НБУ спрогнозував ціни на газ влітку
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 13:12
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