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Вдвічі вище: НБУ спрогнозував
ціни на газ влітку

Вдвічі вище: НБУ спрогнозував ціни на газ влітку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 13:12

Вдвічі вище: НБУ спрогнозував ціни на газ влітку

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в Інфляційному звіті.

Дивися повний текст Вдвічі вище: НБУ спрогнозував ціни на газ влітку.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 13:12

Кто бы сомневался.
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Модератори: Ірина_, Модератор

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